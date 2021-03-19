Участница "Голосу країни" Мария Рак после скандала на проекте отправилась на отдых

Как сообщает Politeka.net, девушка сейчас наслаждается солнечными Мальдивами и не скрывает своего восторга. Кадрами экзотических островов она делится со своими фолловерами на своей странице в Инстаграм.

«Очень жарко, капец. Но, как же красиво! Как красиво», - говорит певица.

«А еще мне очень нравится моя укладка здесь, настолько влажный воздух, что вот они такие сейчас, как барашки, крутятся. Оказывается, у меня вьющиеся волосы», - отметила она.

Мария Рак призналась, что просто ошеломлена местными пейзажами, и ее можно понять.

«Я не выпускаю телефон из рук. Я не знаю, как тут можно просто ходить и не снимать. Ну как?», - удивляется она.

Напомним, в одном из выпусков выпуске "Голосу країни" Мария Рак на этапе вокальных боев на сцене сошлась с другой участницей Любовь Дробина и. При этом Дмитрий предпочел Любовь Дробину. В свою очередь Мария заявила, что не будет участвовать в проекте. Однако потом все же согласилась работать в команде Нади Дорофеевой.

Напомним, что фаворитка "Голосу країни" призналась, что у нее было с Монатиком на "Х-Факторе": "Мы с первых дней стали...".

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