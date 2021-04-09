Появились кадры с 19-летним победителем «Голосу країни» и «Голос. Діти» Романа Сасанчина, который ранее оказался в больнице с коронавирусом

Недавно мама певца заболела коронавирусом, затем ее состояние резко ухудшилось и женщину перевели в реанимацию. Сасанчин обратился к украинцам за помощью, поскольку не хватало денег на дорогое лечение. Затем коронавирус обнаружили и у самого Романа, он оказался в больнице под капельницей.

Как передает Politeka.net, новые кадры с Романом показала у себя в Инстаграм его девушка.

Видно, что парень уже вернулся домой.

На опубликованных кадрах запечатлено, как он поет песню под гитару: «Дві частини серця: ти і я. І мене не буде, і нема без тебе».

Похоже, что Сасанчину удалось побороть коварное заболевание.

Отметим, о состоянии своей мамы Роман пока ничего не сообщает.

Напомним, Роман Сасанчин стал победителем шоу «Голос країни-10», где начинал участие будучи в команде Дана Балана, но позже перешел к Тине Кароль.

Позже стало известно, что юноша переехал в Киев и поселился в подаренной квартире вместе со своей девушкой Иванной. Там они вместе делали ремонт своими силами. Первое время в квартире совсем не было мебели.

Чтобы обеспечить себя, Роман устроился работать кассиром в супермаркет. Парень рассказывал, что брать деньги у родителей он не хотел принципиально, и не видел ничего зазорного в такой работе, хотя слышать в свой адрес приходилось разное.

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