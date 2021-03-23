18-летний певец, победитель «Голосу країни» и «Голос. Діти» Роман Сасанчин обратился к украинцам и рассказал о своей беде

Как передает Politeka.net, парень записал видео-обращение, которое опубликовал на своей странице в Инстаграм.

Оказалось, что его мама заболела короновирусом и сейчас она в очень тяжелом состоянии, хотя сперва казалось, что все хорошо.

«Это произошло две недели назад, я не хотел никому говорить, думал, кто меньше знает, может быть, оно как-то лучше будет. Но случилось не так. Моя мама заболела Covid-19 и вроде все было не очень критично — ее лечили, ей становилось легче, она поправилась. Я думал, что все будет хорошо, но ей стало становиться хуже», - рассказал он.

Роман просил помощи, поскольку его маме необходимы очень дорогие препараты.

«Теперь она лежит под дыхательными аппаратами, ей усложнили лечение, выписали препараты, недешевые. Она сейчас в критическом состоянии. Я хочу попросить вас о помощи, это будет очень большая услуга. Я надеюсь на вас и на то, что Бог не оставит мою маму в такой беде, и что с ней скоро все будет хорошо», - сказал молодой певец.

Позже парень сообщил, что благодаря помощи всех небезразличных удалось собрать деньги. Роман искренне поблагодарил всех, кто откликнулся.

Однако, возникла новая трудность. Найти препарат, который прописал его маме врач оказалось крайне сложно.

В Сети стараются поддержать парня.

"Господи, как жаль😢 Сама была в такой ситуации. Это очень тяжело. Рома, тримайся❤️ Главное верить в хорошее, ведь мысли материализуються🙏 Дай Бог с мамой все будет хорошо", "Здоровья маме ❤️❤️❤️ скорейшего выздоровления", "Ромка, держись, все будет хорошо. Мы молимся за маму и за вашу семью", - пишут на странице певца.



Напомним, Роман Сасанчин стал победителем шоу «Голос країни-10», где начинал участие будучи в команде Дана Балана, но позже перешел к Тине Кароль.

Позже стало известно, что юноша переехал в Киев и поселился в подаренной квартире вместе со своей девушкой Иванной. Там они вместе делали ремонт своими силами. Первое время в квартире совсем не было мебели.

Чтобы обеспечить себя, Роман устроился работать кассиром в супермаркет. Парень рассказывал, что брать деньги у родителей он не хотел принципиально, и не видел ничего зазорного в такой работе, хотя слышать в свой адрес приходилось разное.

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