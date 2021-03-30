Бида в семьи переможэта "Голосу країни" и "Голос.Дети" Романа Сасанчина всколыхнуло украинцев
18-летний певец сообщил, что его мама заболела коронавирусом, затем ее состояние резко ухудшилось и женщину перевели в реанимацию. Впоследствии коронавирус обнаружили и у Романа.
Как передает Politeka.net украинцы в сети пытаются поддержать певца и его семью.
«Хочу попросить вас поддержать Романа Сасанчина теплыми словами и пожелать ему вы выздоровление. И также молитвы для его мамы и для его семьи. Будем все надеяться, что все будет хорошо и его мамочки и на помощь пришли будет легче, и скоро все будет, как до этого. Все в Божьих руках. Всем буду искренне благодарна", - пишут в сети.
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Также слова поддержки пишут на странице победителя «Голоса страны».
"Спасибо врачам, которые делают все, что могут, молюсь и надеюсь на лучшее», «Рома, держись, все должно быть хорошо", "Выздоравливай. Божьей помощи и ангела-хранителя», «Держись, пусть Бог вас хранит», «Держись, родной», «Да помоги Господь твоей маме побороть болезнь, и тебе желаю чтобы выздоровел чем скорее», - пишут в комментариях.
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