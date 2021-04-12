19-летний победитель "Голоса страны" и "Голос. Діти" Роман Сасанчин рассказал, что сейчас с его мамой, которая борется с коронавирусом
Мама певца попала в реанимацию, и Сасанчин обратился к украинцам за помощью, поскольку не хватало денег на дорогостоящие препараты, женщине на лечение сбрасывались буквально всей страной. Затем коронавирус обнаружили и у самого Романа, он оказался в больнице под капельницей. Однако парень уже выздоровел.
Как передает Politeka.net новое фото Роман показал у себя в Instagram.
Пользователи Сети поинтересовались, что сейчас с его мамой.
"Мама, слава Богу, идет по чуть-чуть на улучшение, но еще пока в тяжелом состоянии», «лучше, но еще, к сожалению, тяжелая», - ответил Роман на несколько комментариев.
Здоровье Пугачевой безнадежно подорвано, Галкин удивил откровениями: "До сих пор не заживает..."
Опухшая Полякова поразила видом без косметики, Королеву ночи не узнать: "Без уколов такой..."
Тину Кароль засняли в неожиданном наряде на кухне, певица разошлась: "Оценила гречку и..."
Измученная Осадчая удивила видом без макияжа и решилась на признание: "Не моё..."
Имя супруги Олега Винника, которую он скрывает от публики, раскрыли в Сети: "Женат и уже давно"
Также Сасанчин поблагодарил свою девушку, которая помогает его заботиться о маме.
Пользователи сети пишут слова поддержки и желают маме Рромана скорейшего выздоровления.
"Рада, что выздоровевший❤ друзья и партнеры по жизни познаются в беде! Пусть это будет для вас прочным фундаментом для основы вашей семьи и будет самым трудным этапом в вашей жизни, а дальше пусть все идет к успеху и счастью в карьере и в личной жизни♥ пусть мамуся и знакомые, что сейчас болеют будут в ближайшее время здоровы», «Рада видеть здоровым и улыбающимся. Пусть все будет хорошо и у мамы«, " вы очень хорошая пара! Молодцы! Берегите друг друга!",- пишут в комментариях.
Напомним, новая беда в семье победителя "Голоса страны" ошарашила украинцев, нужны молитвы: "Держись родной"
Как сообщала Politeka, победителя "Голоса страны" Сасанчина госпитализировали вслед за мамой, что с ним сейчас: "две части сердца..."
Также Politeka писала, что судьба победителя "Голоса страны" из команды Кароль ошеломила украинцев: "неужели никто не может ему помочь?"