19-летний победитель "Голоса страны" и "Голос. Діти" Роман Сасанчин рассказал, что сейчас с его мамой, которая борется с коронавирусом

Мама певца попала в реанимацию, и Сасанчин обратился к украинцам за помощью, поскольку не хватало денег на дорогостоящие препараты, женщине на лечение сбрасывались буквально всей страной. Затем коронавирус обнаружили и у самого Романа, он оказался в больнице под капельницей. Однако парень уже выздоровел.

Как передает Politeka.net новое фото Роман показал у себя в Instagram.

Пользователи Сети поинтересовались, что сейчас с его мамой.

"Мама, слава Богу, идет по чуть-чуть на улучшение, но еще пока в тяжелом состоянии», «лучше, но еще, к сожалению, тяжелая», - ответил Роман на несколько комментариев.

Также Сасанчин поблагодарил свою девушку, которая помогает его заботиться о маме.

Пользователи сети пишут слова поддержки и желают маме Рромана скорейшего выздоровления.

"Рада, что выздоровевший❤ друзья и партнеры по жизни познаются в беде! Пусть это будет для вас прочным фундаментом для основы вашей семьи и будет самым трудным этапом в вашей жизни, а дальше пусть все идет к успеху и счастью в карьере и в личной жизни♥ пусть мамуся и знакомые, что сейчас болеют будут в ближайшее время здоровы», «Рада видеть здоровым и улыбающимся. Пусть все будет хорошо и у мамы«, " вы очень хорошая пара! Молодцы! Берегите друг друга!",- пишут в комментариях.

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