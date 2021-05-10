Победитель "Голосу країни" 19-летний Роман Сасанчин рассказал о состоянии матери, деньги на лечение которой собирали всей страной

Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист и победитель детского и взрослого "Голоса країни" Роман Сасанчин часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В марте этого года молодой исполнитель попал в больницу с коронавирусом. А перед этим слегла с тяжелой хворью его любимая мама. Тогда через соцсеть парень обратился к украинцам за помощью, признавшись, что денег на лечение не хватает.

Теперь же Рома рассказал хорошие новости о тяжело больной маме. По словам парня, женщину уже перевели из реанимации в обычное отделение и ее заново учат ходить.

"Друзья, хочу сообщить особенно счастливую для меня новость. Мою маму перевели из реанимации в обычное отделение, где ее пока еще лечат, но тест на ковид у нее уже негативный. Осталась только реабилитация. Ее сейчас учат ходить, она сейчас понемногу поднимается с кровати, она уже ходит, она уже говорит много. Для нас это большая радость. Я безгранично всем искренне благодарен. Если бы не вы, если бы не Господь Бог, которому мы так сильно и искренне молились, то ничего бы этого не было", - рассказал Сасанчин в своих сторис.

Также парень показал несколько кадров из палаты мамы, на которых видно, что она уже понемногу ходит. А накануне Роман трепетно поздравил свою самую дорогую женщину с Днем матери, выложив совместное фото с ней в соцсети.

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Как сообщала Politeka, большая беда у победителя "Голосу країни" Сасанчина, что сейчас с его мамой: "К сожалению...".

Также Politeka писала, что на победителя "Голосу країни", маму которого украинцы спасали всем миром, набросились из-за фото с девушкой: "Молчишь и лыбу давишь".