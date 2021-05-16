19-летний победитель вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Роман Сасанчин показал, как гуляет с возлюбленной

Роман Сасанчин завоевал победу на шоу, находясь в команде тренера Тины Кароль, пишет Politeka.net. Сейчас он вместе с девушкой живет в квартире в Киеве, которую выиграл на шоу.

Возлюбленную Сасанчина зовут Анна, ей 23 года. Артист часто показывает, как проводит время с любимой. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Так, в одном из недавних постов певец показал, как прогуливается с красоткой по городу. Пара шла, держась за руки, а позже Роман схватил девушку на руки и покружил.

Пара умиляла своей нежностью на публике.

"Спасибо, что есть в моей жизни ❤️", - написал автор поста.

Публикация собрала более 7000 просмотров и много комментариев.

"Хорошая пара", "Котики такие", "Очень хорошая пара 😍, безграничного вам счастья, и безумной любви ...", "Такие красивые", "Вы такие класснющие 👍👍👍 любви вам большого и всего самого только лучшего ❤️❤️ ❤️ люблю вас 😘😘😘 ", - написали пользователи сети.

Напомним, Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года на Тернопольщине в простой христианской семье Василия и Евдокии.

С детства Роман полюбил музыку, поэтому выступает с пяти лет. Первое выступление было в первом классе на первом звонке. Парень давал концерты, а также играл и пел маме и папе.

А в 2015 году Сасанчин завоевал победу на шоу "Голос. Діти".

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