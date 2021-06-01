Это было не инстаграмно

19-летний победитель вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Роман Сасанчин женится на девушке, старше на 4 года

Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин завоевал победу на юбилейном, 10 сезоне вокального проекта "Голос країни" в 2015 году, находясь в команде тренера Тины Кароль. Молодой Сасанчин сделал предложение руки и сердца своей любимой девушке. Избранницей парня стала 23-летняя красотка по имени Анна.

Сасанчин часто делится совместными фото и видео с девушкой, поскольку пара живет вместе в квартире, полученной за победу в вокальном шоу. Кстати, Роман опубликовал тоже видео в разделе сториз на личной странице в Instagram. Он показал архивные снимки со своей возлюбленной.

Пользователи написали приятные пожелания Сасанчину, но некоторые отметили совсем юный возраст жениха: "Поздравляю", "Не рановато?!", "Мои поздравления, счастья вам!".

Напомним, Роман Сасанчин сделал предложение своей девушке. Любимую Сасанчина зовут Иванна, ей 23 года. Артист не скрывает ее от публики и часто делится фото и видео совместного времяпрепровождения. Новые сторис свидетельствуют о том, что парень сделал возлюбленной предложение.

Девушка показала кольцо с маленьким диамантом на безымянном пальце на фоне большого красно-белого букета роз.

"Это было не инстаграмно, потому что я умею сама себе испортить сюрприз. Да", - написала девушка.

Стоит отметить, что влюбленные не скрывают чувств и целуются прямо на улицах, пуликую эмоциональные фото и видео в соцсетях.

Напомним, 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин с возлюбленной дали волю чувствам прямо на улице: видео.

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