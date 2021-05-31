19-летний победитель вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Роман Сасанчин сделал предложение своей девушке
Роман Сасанчин завоевал победу на шоу в 2015 году, находясь в команде тренера Тины Кароль. Сейчас вместе с любимой девушкой пара живет в квартире в Киеве, которую молодой исполнитель выиграл на шоу.
Девушку Сасанчина зовут Иванна, ей 23 года. Артист не скрывает ее от публики и часто делится фото и видео совместного времяпрепровождения. Новые сторис свидетельствуют о том, что парень сделал возлюбленной предложение, пишет Politeka.net.
Девушка показала кольцо на безымянном пальце на фоне большого букета роз.
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«Это было не инстаграмно, потому что я умею сама себе испортить сюрприз. Да», - написала девушка.
Напомним, этой весной мама Романа попала в реанимацию из-за коронавируса. Заразился и сам певец, но у него заболевание прошло легче. Роман благодарил девушку за поддержку и помощь, которую она оказывала в этой ситуации ему и его маме.
В День матери, который праздновали 9 мая, Роман Сасанчин поделился с многотысячной аудиторией поклонников радостной вестью. Его мама Евдокия Петровна наконец получила отрицательный тест на коронавирус, с которым боролась долгих два месяца. Женщину перевели из реанимации в стационарное отделение, где будет проходить реабилитация.
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