19-летний победитель вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Роман Сасанчин сделал предложение своей девушке

Роман Сасанчин завоевал победу на шоу в 2015 году, находясь в команде тренера Тины Кароль. Сейчас вместе с любимой девушкой пара живет в квартире в Киеве, которую молодой исполнитель выиграл на шоу.

Девушку Сасанчина зовут Иванна, ей 23 года. Артист не скрывает ее от публики и часто делится фото и видео совместного времяпрепровождения. Новые сторис свидетельствуют о том, что парень сделал возлюбленной предложение, пишет Politeka.net.

Девушка показала кольцо на безымянном пальце на фоне большого букета роз.

«Это было не инстаграмно, потому что я умею сама себе испортить сюрприз. Да», - написала девушка.

Напомним, этой весной мама Романа попала в реанимацию из-за коронавируса. Заразился и сам певец, но у него заболевание прошло легче. Роман благодарил девушку за поддержку и помощь, которую она оказывала в этой ситуации ему и его маме.

В День матери, который праздновали 9 мая, Роман Сасанчин поделился с многотысячной аудиторией поклонников радостной вестью. Его мама Евдокия Петровна наконец получила отрицательный тест на коронавирус, с которым боролась долгих два месяца. Женщину перевели из реанимации в стационарное отделение, где будет проходить реабилитация.

Напомним, 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин с возлюбленной дали волю чувствам прямо на улице: видео.

Как сообщала Politeka, победителя "Голоса страны" Сасанчина госпитализировали вслед за мамой, что с ним сейчас: "две части сердца..."

Также Politeka писала, что мама победителя "Голосу країни" Сасанчина заново учится ходить, кадры из больницы: "Если бы не вы..."