Украинский певец Сергей Лазановский, победивший в 11 сезоне "Голосу країни", впечатлил архивным видео из своего детства

Как передает Politeka.net, 25-летний парень из Ивано-Франковской области прославился на всю страну после того, как в команде Нади Дорофеевой одержал победу в вокальном шоу. После окончания «Голоса» Лазановский вовсю занялся раскруткой себя как артиста и даже успел выпустить первый клип.

Сейчас на страницу парня в Инстаграм подписано чуть больше 20 тысяч человек. Лазановский регулярно балует своих поклонников видео и фотографиями. В свежем посте он решил показать, как выглядел в детстве. На ролике, записанном еще на старую видеокамеру, маленького Сергея держал его отец.

«Когда-то без хлеба не представлял своего питания. А с рук @sergiilazanovskii, то было по-особенному вкусно», - отметил артист.

В комментариях артисту оставили массу отзывов. Поклонники единодушно решили, что Лазановский сильно похож на своего отца.

«Очень на папу похож», «Аааа, какой милый мальчик», «Вылитый папа», «Какой милый», «Божеее, какое малое дитя, какой хорошенький... а сейчас это что? Похититель девичьих сердец вырос», «Какие щечки», «Самое милое видео за последнее время», - пишут пользователи сети.

Напомним, что победитель «Голосу країни» Лазановский рассказал о новом этапе в своей жизни: «Я в ожидании наших…».

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