Переможець "Голосу країни", молодий український співак Сергій Лазановський розповів про новий етап у своїй кар'єрі

Як повідомляє Politeka.net, 25-річний артист з Івано-Франківської області переміг в останньому сезоні популярного вокального шоу. Хлопець потрапив в команду Наді Дорофєєвої, з якою і дійшов до фіналу. Після завершення "Голосу" він став давати концерти і записувати пісні. Нещодавно Лазановський навіть представив шанувальникам свій перший сольний кліп.

Тепер артист має намір відправитися в тур по Україні, про що він повідомив своїм шанувальникам. Лазановський супроводив пост фото, на якому постав в стильному літньому образі.

"Я в очікуванні наших зустрічей. А ви? Пишіть місто, в якому хотіли б побачити наш сольний концерт "Логін: Україна. Пароль: Пісня", - підписав фото артист.

У коментарях артисту залишили масу приємних слів.

"Такий вже красень", "дуже чекаю твій концерт в Луцьку", "Снятин тебе завжди дуже чекає, хочемо ще концертів в нашому місті!", "Львів! Рада буду знайомству", "Аааа, який же ти класний", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Сергій Лазановський похвалився своїми досягненнями через місяць після проекту. Поки артист залишається задоволений своїм зростанням.

Нагадаємо, що переможець "Голосу країни" ризикнув і несподівано перевершив "Океан Ельзи":"краще, ніж оригінал".

Як повідомляла Politeka, Лазановський показав свій перший кліп після "Голосу країни", красеня не впізнати:"щось нереальне".

Також Politeka писала, що переможець "Голосу країни" зухвало звернувся до українців: "Навчитеся їсти зі своєї тарілки, а вже потім...".