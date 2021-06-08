Переможці шоу "Голос країни" порадували українців

Так, переможець "Голосу країни" і "Голос. Діти" 19-річний Роман Сасанчин показав на своїй сторінці в Instagram знімок з переможцем 11 сезону проекту 25-річним артистом з Івано-Франківської області Сергієм Лазановським. Про це пише Politeka.net.

"Разом з @s. lazanovskyi_ridnyi бажаємо всім гарного дня😉», - підписав знімок Сасанчин.

"Приємно було зустрітися", - зазначив у свою чергу в коментарях Лазановський.

Були раді і шанувальники "Голосу", побачивши разом двох переможців.

"Круті», "Найкращі", "Вау, які Класні", "ви двоє такі класні", "я вболівала за вас двох, а особливо за Сасанчина", "Супер жара", - пишуть в коментарях.

Також фото наштовхнуло шанувальників артистів на думку про можливий дует Сасанчина і Лазановського.

"Хлопці давайте дуетом заспівайте щось потужне наше українське", "Круто! Буде дуетна пісня?", "Опа, ото зустріч! Два переможці-красені. Хлопці, повинна бути дуетна пісня. 100%", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Сергій Лазановський після фіналу "Голосу" повернувся додому в рідні Попільники. Там він дав спільний концерт зі своїм тренером Надею Дорофєєвою, а потім продовжив гастролювати містами Західної України.

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