Сергій Лазановський, що переміг в 11 сезоні "Голосу країни", зробив важливе звернення
25-річний артист з Івано-Франківської області опублікував у своїх "сторіз" в Instagram свіже фото, зроблене в київській підземці, а також повідомив про трагедію, яка його сильно схвилювала, передає Politeka.net.
Хлопець, як відомо, після фіналу "Голосу", не став блискавично переїжджати в подаровану йому квартиру в столиці, а повернувся додому в рідні Попільники. Там він дав спільний концерт зі своїм тренером Надею Дорофєєвою, а потім продовжив гастролювати містами Західної України.
Зараз Сергій повернувся до Києва, і столиця зустріла його моторошною подією. За словами Лазановського, в ніч з 6 на 7 червня в метро загинула людина, потрапивши під вагон поїзда. Співак звернувся до всіх українців, закликавши їх берегти себе і бути завжди обережними.
Дочка Пугачової Орбакайте у вечірній сукні вразила виглядом публіці: "Змію на грудях пригріла"
51-річна Лопес заінтригувала образом у вузькому спортивному костюмі: "Дама на мільйон"
Дружина "Холостяка" Михайлюка показала, як стала виглядати через недосипання: фото моделі
Дочка Пугачової Орбакайте у вечірній сукні вразила виглядом публіці: "Змію на грудях пригріла"
Вибухи гримлять на складах боєприпасів, люди кинулися в бомбосховища: кадри великої НП в Європі
"Неприємна подія🥺 поїзд вночі переїхав людину... Бережіть себе 🙏", - йдеться в підписі.
Зазначимо, офіційних даних про трагедію поки ще немає.
До цього Лазановський шукав у "сторіз" серед своїх підписників того, хто зміг би його прихистити в столиці на один день. Прохання переможця "Голосу" звучало трохи дивно, враховуючи, що йому подарували квартиру.
"Кияни, є питання... Раптом, хто готовий прийняти на нічліг всього на один день? Дуже добре, якщо це Голосіївський район", - написав співак, але незабаром видалив оголошення - схоже, йому вдалося знайти небайдужого.
Нагадаємо, "Спочатку Дорофєєва, тепер Каменських": переможець "Голосу країни" викликав переполох, розкривши почуття до дружини Потапа.
Як повідомляла Politeka, Переможець "Голосу країни" Лазановський після флірту з Нікітюк взявся за Каменських: "любов моєї юності...".
Також Politeka писала, Переможця "Голосу країни" Лазановського ледь не вистачив удар після слів Нікітюк: "чекаю...".