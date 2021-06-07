Сергій Лазановський, що переміг в 11 сезоні "Голосу країни", зробив важливе звернення

25-річний артист з Івано-Франківської області опублікував у своїх "сторіз" в Instagram свіже фото, зроблене в київській підземці, а також повідомив про трагедію, яка його сильно схвилювала, передає Politeka.net.

Хлопець, як відомо, після фіналу "Голосу", не став блискавично переїжджати в подаровану йому квартиру в столиці, а повернувся додому в рідні Попільники. Там він дав спільний концерт зі своїм тренером Надею Дорофєєвою, а потім продовжив гастролювати містами Західної України.

Зараз Сергій повернувся до Києва, і столиця зустріла його моторошною подією. За словами Лазановського, в ніч з 6 на 7 червня в метро загинула людина, потрапивши під вагон поїзда. Співак звернувся до всіх українців, закликавши їх берегти себе і бути завжди обережними.

"Неприємна подія🥺 поїзд вночі переїхав людину... Бережіть себе 🙏", - йдеться в підписі.

Зазначимо, офіційних даних про трагедію поки ще немає.

До цього Лазановський шукав у "сторіз" серед своїх підписників того, хто зміг би його прихистити в столиці на один день. Прохання переможця "Голосу" звучало трохи дивно, враховуючи, що йому подарували квартиру.

"Кияни, є питання... Раптом, хто готовий прийняти на нічліг всього на один день? Дуже добре, якщо це Голосіївський район", - написав співак, але незабаром видалив оголошення - схоже, йому вдалося знайти небайдужого.

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