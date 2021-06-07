Сергей Лазановский, победивший в 11 сезоне "Голосу країни", продолжает покорять украинцев своим талантом

25-летний артист из Ивано-Франковской области опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм в разделе сториз интригующие кадры поездки в столицу, передает Politeka.net. Цель поездки артист не сообщил, но обратился к киевлянам с просьбой приютить его на один день.

"Киевляне, есть вопрос... Вдруг кто готов принять на ночлег всего на один день? Очень хорошо, если это Голосеевчкий район", - написал Лазановский, но вскоре удалил обьявление со своих сториз. Похоже, артисту удалось быстро найти тех, кто готов ему помочь.

Также Лазановский поделился с фолловерами снимком из поезда. Артист сфотографирвал свои ноги в поезде, на характерном для "УЗ" белье в синюю полоску.

"Столица, завтра встретимся", - подписал снимок молодой исполнитель.

Как известно, одним из призов за победу стала квартира в столице. Сейчас новострой, в котором находится квартира Сергея, находится на стадии строительства.

Артист ездил на место строительства и в Instagram-сториз показал фото многоэтажки. В доме еще даже нет окон.

"Квартирка", – коротко подписал фотографию Сергей и добавил смайлики в виде сердечка.

Сергей Лазановский признался, что продаст квартиру. По словам молодого певца, переезжать в Киев он пока не планирует.

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