Сергей Лазановский, победивший в 11 сезоне "Голосу країни", сделал важное обращение

25-летний артист из Ивано-Франковской области опубликовал в своих "сториз" в Инстаграм свежее фото, сделанное в киевской подземке, а также сообщил о трагедии, которая его сильно взволновала, передает Politeka.net.

Парень, как известно, после финала "Голосу", не стал молниеносно переезжать в подаренную ему квартиру в столице, а вернулся домой в родные Попельники. Там он дал совместный концерт со своим тренером Надей Дорофеевой, а затем продолжил гастролировать по городам Западной Украины.

Сейчас Сергей вернулся в Киев, и столица встретила его жутким происшествием. По словам Лазановского, в ночь с 6 на 7 июня в метро погиб человек, попав под вагон поезда. Певец обратился ко всем украинцам, призвав их беречь себя и быть всегда осторожными.

"Неприятное происшествие🥺 Поезд ночью переехал человека... Берегите себя 🙏", - говорится в подписи.

Отметим, официальных данных о трагедии пока еще нет.

До этого Лазановский искал в "сториз" среди своих подписчиков того, кто смог бы его приютить в столице на один день. Просьба победителя "Голосу" звучала немного странно, учитывая, что ему подарили квартиру.

"Киевляне, есть вопрос... Вдруг, кто готов принять на ночлег всего на один день? Очень хорошо, если это Голосеевский район", - написал певец, но вскоре удалил обьявление - похоже, ему удалось найти неравнодушного.

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