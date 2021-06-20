Известный украинский певец Сергей Лазановский, победитель "Голосу країни", восхитил семейными фото

Сергей Лазановский стал победителем последнего сезона "Голосу країни", где был в команде Нади Дорофеевой. Теперь за ним следят десятки тысяч фанатов и певец старается их не разочаровывать, радуя новым контентом.

Как пишет Politeka.net, Лазановский показал фото со своими артистами. Кадрами артист поделился по случаю Дня отца, который в 2021 году в Украине празднуют 20 мая.

Одно фото было сделано еще когда Сергей был маленьким, а второе, похоже, совсем недавно.

«С днем папы❤ Спасибо за все»,- написал певец.

Поклонники Сети были рады увидеть родителей Сергея Лазановского и не поскупились на комплименты.

«Какая красивая семья», «Какие хорошие. Счастья вам», «Ну очень красивая семья», «Невероятная семья», - пишут в комментариях.

Отметим, Сергей ранее уже показывал кадры с отцом, тогда его фолловеры едва ли не в один голос заявили, что певец является копией отца.

А вот любовь к музыке у него от мамы. Женщина пела везде и всегда и даже мечтала о большой сцене.

Как известно, Сергей Лазановський родился в селе Попельники Снятинского района Ивано-Франковской области. Там и сейчас проживают его родители.

Напомним, победителя "Голосу країни" Лазановского засняли в обнимку с таинственной блондинкой.

А еще Politeka писала, что победитель «Голосу країни» Лазановский показал отца, на которого сильно похож.

Также Politeka сообщала, что победители "Голосу країни" восхитили украинцев совместным появлением.