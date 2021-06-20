Известный украинский певец Сергей Лазановский, победитель "Голосу країни", восхитил семейными фото
Сергей Лазановский стал победителем последнего сезона "Голосу країни", где был в команде Нади Дорофеевой. Теперь за ним следят десятки тысяч фанатов и певец старается их не разочаровывать, радуя новым контентом.
Как пишет Politeka.net, Лазановский показал фото со своими артистами. Кадрами артист поделился по случаю Дня отца, который в 2021 году в Украине празднуют 20 мая.
Одно фото было сделано еще когда Сергей был маленьким, а второе, похоже, совсем недавно.
«С днем папы❤ Спасибо за все»,- написал певец.
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Поклонники Сети были рады увидеть родителей Сергея Лазановского и не поскупились на комплименты.
«Какая красивая семья», «Какие хорошие. Счастья вам», «Ну очень красивая семья», «Невероятная семья», - пишут в комментариях.
Отметим, Сергей ранее уже показывал кадры с отцом, тогда его фолловеры едва ли не в один голос заявили, что певец является копией отца.
А вот любовь к музыке у него от мамы. Женщина пела везде и всегда и даже мечтала о большой сцене.
Как известно, Сергей Лазановський родился в селе Попельники Снятинского района Ивано-Франковской области. Там и сейчас проживают его родители.
Напомним, победителя "Голосу країни" Лазановского засняли в обнимку с таинственной блондинкой.
А еще Politeka писала, что победитель «Голосу країни» Лазановский показал отца, на которого сильно похож.
Также Politeka сообщала, что победители "Голосу країни" восхитили украинцев совместным появлением.