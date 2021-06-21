Известный украинский певец Сергей Лазановский, победитель "Голосу країни", показал своего родного человека

Артист получил победу на шоу "Голос країни" в 2021 году, пишет Politeka.net. Примечательно, что на проект певец пришел во второй раз и на слепых прослушиваниях развернул кресла всего двух тренеров - Нади Дорофеевой и Олега Винника. Артист выбрал первую.

На этапе "Нокауты" Лазановский покинул шоу, но в результате зрительского голосования он вернулся.

Сам будущий артист родился в селе Попельники на Ивано-Франковщине. Любовь к музыке Сергею привила мама, которая пела всегда и везде.

Парень работал актером театра и кино, но оставил профессию и занялся музыкой. Лазановский пел вместе с мамой, снимал с ней клипы. Видео певец выкладывал в социальных сетях. А на «Голос країни-11» исполнитель пришел после того, как выложил видео с мамой под названием «Мамина коса», и оно начало набирать популярность.

В новом стори Инстаграм Лазановский опубликовал фото своего родного человека.

"С днем рождения, мама", - написал певец.

Напомним, в одном из интервью Лазановский рассказал, что всю жизнь пел.

"Я всю жизнь пел, даже в роддоме при рождении был самым крикливым ребенком. Тогда мои родственники говорили, что стану артистом", – поделился артист.

Стоит отметить, что победитель 11-го сезона «Голосу країни» выиграл квартиру в одном из киевских ЖК и право выступить на фестивале Atlas Weekend.

Напомним, победителя "Голосу країни" Лазановского засняли в обнимку с таинственной блондинкой.

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