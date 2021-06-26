Сергей Лазановский, победивший в 11 сезоне "Голосу країни", повеселил кадрами ночных приключений

Так, Лазановский обрел небывалую славу, выиграв кубок на "Голосі країни", будучи в команде тренера-дебютанта Нади Дорофеевой. Сейчас парень активно продвигает свой музыкальный бренд RIDNYI, дает концерты и участвует в различных меропритиях, на которые собираеются сливки украинского шоубиза.

При этом Лазановский не забывает радовать фанатов кадрами из личной жизни. В новых "сториз" в Инстаграм певец показал, как и с кем отметил свое 26-летие.

Так, Сергей начал праздновать прямо ночью, собрав толпу друзей. Те приготовили ему необычный подарок-сюрприз, благо, с чувством юмора у победителя "Голосу" все в порядке. Товарищи поставили себе на заставку в телефонах фото Лазановского с "грязным" лицом.

"Вот так вот приветствуют меня с днем рождения, спасибо, сволочи малые!", - обратился к ним артист после флешмоба.

Кроме того, выяснилось, что также день рождения отмечал еще один человек из их компании.

"Впервые на моем дне рождении не только я именинник, еще есть именинница, поэтому поздравляйте все...", - приказал с улыбкой Сергей, показав подругу.

Получил Лазановский приветы и от своих родственников, сестры и брата, с наилучшими пожеланиями:

"Сегодня у тебя праздник, поздравляю тебя мой брат, пусть всегда сбывается то, чего сердцу желается, пусть судьба дарит лишь счастье тебе и на душе не будет места печали!", - писали ему в "сториз".

Напомним, победитель «Голосу країни» Лазановский показал своего самого родного человека: фото.

Как сообщала Politeka, победитель «Голосу країни» Лазановский восхитил кадрами со своими родными: «Ну очень красивая семья».

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