Сергей Лазановский поделился милыми кадрами после своего дня рождения

Как сообщает Politeka.net, победителем "Голосу країни 11" стал Сергей Лазановский из Ивано-Франковска. Парень был участником команды звездного тренера Нади Дорофеевой.

Сейчас парень активно продвигает свой музыкальный бренд RIDNYI, дает концерты и участвует в различных меропритиях. На днях он отметил день рождения и поделился кадрами в Instagram.

На этот раз празднование, где собралось множество фанатов Сергея, прошло прямо на сцене, где для них был организован специальный концерт. Присоединившиеся к празднику музыканты обеспечивали бесперебойный саундтрек игрой на музыкальных инструментах.

Позже певец переместился домой вместе с подарками, которыми фанаты буквально его засыпали. На новых кадрах, которыми Лазановский поделился в сети можно увидеть счастливого парня в окружении презентов, которыми его побаловали фанаты: фото-постеры, букеты, открытки и букеты цветов. В руках он держит маленького серого котенка, которого прижимает к себе.

Нежные фото нашли отклик в сердцах пользователей сети и они оставили победителю "Голоса" теплые отзывы:

"Ваууу какой красавчик", "Ещё раз поздравляю", "Новых эмоций, вершин, творческих взлетов и побед", "Две милые бусинки на одном фото", "Вот Сережа вас обожают, Я вас просто обожаю. И люблю ваши песни это что-то невероятное".

Напомним, победитель «Голосу країни» Лазановский показал своего самого родного человека.

Как сообщала Politeka, победитель «Голосу країни» Лазановский восхитил кадрами со своими родными.

Также Politeka писала, что победитель «Голосу країни» Лазановский пощеголял в костюме, покорив стилем.