Молодой исполнитель Сергей Лазановский поделился необычным отфотошопленным кадром в соцсети
Как сообщает Politeka.net, молодой исполнитель Сергей Лазановский, который стал победителем в последнем сезоне "Голосу країни", поделился с фанатами в Instagram забавным кадром, на котором его можно увидеть в необычном образе и виде.
Похоже, Сергей воспользовался услугами профессиональных фотошоперов и сделал себе арт-ретушь фотографии. Как видно, на снимке он выглядит, как будто нарисованный, так что его даже может быть сложно узнать. Здесь на нем стильная клетчатая рубашка, а на голове интересная косынка.
В подписи публикации Лазановский написал: "Спасибо за вашу работу. Ваше мнение оставляйте в комментариях". Пользователи тут же начали комментировать снимок: "Это просто шикарно", "Ты замечательный человек", "Очень классно получилось", "Красивый", "Супер", "Очень красиво", "Шикарный мачо", "Ты лучший", "Круто".
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