Победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский показал, как отмечает свой 26-й день рождения
Как сообщает Politeka.net, молодой победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский в своем Instagram опубликовал веселое видео с бокалом в руках. Оказалось, что у парня день рождения – ему исполнилось 26 лет, и по этому поводу он решил записать это забавное видео.
В ролике Сергей под веселую музыку поздравляет себя с днем рождения и в конце эпично выпивает из своего бокала, при этом видно, что у него отличное настроение. В подписи к публикации Лазановский написал: "26. Здесь мало быть много текста, но я просто напишу СПАСИБО. Сегодня день без соцсетей. Всех обнял и поцеловал. P.S. Поздравления оставляйте здесь, чтобы я смог их увидеть".
Конечно же поклонники начали поздравлять молодого артиста, оставляя ему множество пожеланий и теплых слов.
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