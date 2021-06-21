Победитель последнего сезона шоу «Голос країни» Сергей Лазановский рассказал о новом опыте для его семьи

Юный прикарпатец, который покорил украинцев своим голосом и одержал победу в популярном музыкальном шоу, поделился новыми кадрами в своем Инстаграм. 21 июня его матери Иванне исполнилось 45 лет. По этому случаю вся семья Лазановского собралась вместе и решила попробовать для себя что-то новое.

Так, семейство вместе отправилось в поездку в Буковель.

«Впервые в жизни вместе с семьей поехали на отдых. Самые драгоценные моменты, когда все вместе», - признался Лазановский.

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм певец поделился фото и видео из новой поездки. На кадрах можно увидеть его семью в полном составе.

Лазановский также показал, как его мама смотрит видео с поздравлениями, которое записали для нее поклонники певца. В конце женщина не удержалась и заплакала от нахлынувших эмоций.

Фанаты Лазановского присоединились к поздравлениям в комментариях.

«Поздравляю. Вы невероятные», «Какие же вы красивые, а главное счастливые», «Сергей! какие вы все милые, счастливые и наполненные морем положительных эмоций», «Поздравляю твою мамочку с днем рождения! Желаю здоровья и вдохновения, любви и внимания, тепла и солнечного настроения, успехов во всем, ярких впечатлений и радуги эмоций!», - пишут люди.

Напомним, победитель «Голосу країни» Лазановский показал своего самого родного человека: фото.

Как сообщала Politeka, победитель «Голосу країни» Лазановский восхитил кадрами со своими родными: «Ну очень красивая семья».

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