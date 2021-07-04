Начинающий украинский певец Сергей Лазановский, который победил в шоу "Голосу країни", показал свой талант из Межигорья

Соответствующее видео певец разместил у себя в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскроллте страницу до конца)

Как известно, Сергей Лазановский стал узнаваемым благодаря вокальному проекту, который открывает новые таланты под названием "Голос країни". Он был в команде Нади Дорофеевой.

Сам парень родом из небольшого села в Ивано-Франковской области, однако он обладает невероятным талантом и уже успел полюбиться многим.

У себя в Инстаграм Лазановский собрал обширную аудиторию, с которой делится своей жизнью и творческой деятельностью.

Так, на новом видео он показал импровизацию стоя возле рояля, который принадлежал беглому президенту Украины Виктору Януковичу.

«Сегодня посетили # Межигорье ... Впечатлений много ... Головной боли тоже ... • Но есть и плюс, вместе с @irina_batyuk сыграли и спели авторскую песню "я люблю", на одном из самых крутых роялей в мире @steinwayandsons», - отметил начинающий артист.

Его поклонники уже отреагировали.

"Это невероятно"

"Это крутяк 😍 Виктор Федорович бы заценил 😋😂" - высказались в сети.

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