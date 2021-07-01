Молодой певец, победитель талант-шоу «Голос країни» Сергей Лазановский показал, как наслаждается отдыхом в Карпатах

Как передает Politeka.net, Лазановский в команде певицы Нади Дорофеевой сумел одержать победу в вокальном шоу. Мечтой парня было показать свой талант на всю Украину, с чем он успешно справился.

В этот раз у себя в Инстаграм парень опубликовал фото, сделанное в бассейне. 25-летний парень позировал в воде в одних шортах. Он смотрел в кадр, соблазняя глазами своих многочисленных поклонниц.

«Два года без отдыха и воот…Спасибо за такой крутой и атмосферный викенд. А теперь в планах море. А где вы будете отдыхать?», - позаигрывал с фанатками Лазановский.

В комментариях ему оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Вау, какой красавчик», «Какой ты красивый», «Краш», «Хорошего отдыха», Невероятный, шикарный красавчик», «А глаза как светятся от счастья», «Глаза красивые», «Кайф», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Сергей Лазановский поразил кадрами после дня рождения: "Что-то невероятное".

Как сообщала Politeka, Сергей Лазановский пострадал на отдыхе, кадры: "Капец-капец болит...".

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