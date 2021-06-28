Сергій Лазановський поділився милими кадрами після свого дня народження

Як повідомляє Politeka.net, переможцем "Голосу країни 11" став Сергій Лазановський з Івано-Франківська. Хлопець був учасником команди зіркового тренера Наді Дорофєєвої.

Зараз хлопець активно просуває свій музичний бренд RIDNYI, дає концерти і бере участь в різних заходах. Днями він відзначив день народження і поділився кадрами в Instagram.

Цього разу святкування, де зібралося безліч фанатів Сергія, пройшло прямо на сцені, де для них був організований спеціальний концерт. Музиканти, що приєдналися до свята, забезпечували безперебійний саундтрек грою на музичних інструментах.

Пізніше співак перемістився додому разом з подарунками, якими фанати буквально його засипали. На нових кадрах, якими Лазановський поділився в мережі, можна побачити щасливого хлопця в оточенні презентів, якими його побалували фанати: фото-постери, букети, листівки та букети квітів. В руках він тримає маленьке сіре кошеня, якого притискає до себе.

Ніжні фото знайшли відгук у серцях користувачів мережі і вони залишили переможцю "Голосу" теплі відгуки:

"Ваууу який красень", "Ше раз вітаю", "нових емоцій, вершин, творчих злетів і перемог", "Дві милі намистинки на одному фото", "Ось Сергій вас обожнюють, я вас просто обожнюю. І люблю ваші пісні це щось неймовірне".

Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Лазановський показав свою найріднішу людину.

Як повідомляла Politeka, переможець "Голосу країни" Лазановський захопив кадрами зі своїми рідними.

Також Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Лазановський похизувався в костюмі, підкоривши стилем.