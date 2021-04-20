Новый сезон легендарного проекта «Україна має талант» выйдет к 30-летию независимости Украины

Об этом заявили создатели проекта, пишет «Теленеделя». Ожидается, что увидеть шоу можно будет уже этой осенью.

Новый сезон «Україна має талант», как уверяют его создатели, удивит инновационными технологиями, необычными талантами. А также зрители увидят полюбившихся участников.

«Это будет особенный, инновационный сезон. Украина впервые увидит уникальные номера, в которых использованы новейшие технологии. На сцену шоу выйдут украинцы, которым аплодирует весь мир. Зрители увидят невероятные, иногда шокирующие таланты, легендарные возвращения любимых героев и новые имена. И вместе со звездным жюри выберут лучший талант Украины», - говорится в сообщении.

Также, всех, кто желает участвовать, приглашают подавать свои заявки. Это могут быть как взрослые, так и дети.

Отметим, украинцы бурно отреагировали на такое известие.

«Я готова запищать от радости, как прикольно что кастинг открыт», «Ваууу. Долгих 5 лет и возвращение», «Ура, я соскучилась по этой программе. Буду ждать с нетерпением», «Берите в жюри старую гвардию (Кондратюка и Славу Фролову) и новичка, Сергея Притула например. Считаю, что он бы там прекрасно вписался», «Ура шоу Украина мае талант открыли я надеюсь что суди будет прежними», «Ду ну на! Этого не может быть», - пишут в Сети.

Напомним, «Україна має талант» — это адаптация самого успешного мирового формата «Got Talent». Проект создается более чем в 60 странах мира и более 15 лет является хитом.

В Украине судьями проекта в разное время были продюсер Игорь Кондратюк, телеведущая Слава Фролова, танцор Влад Яма, боксер Вячеслав Узелков, кулинар Ектор Хіменес-Браво и певец DZIDZIO. При этом во всех 10 сезонах были только Кондратюк и Фролова.

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