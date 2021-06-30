Відомий український співак Сергій Лазановський, зірка "Голосу країни", показав себе, розповівши про подію

Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський є популярним українським співаком. Зірка став відомим завдяки перемозі на" Голосі країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. За молодою зіркою вже стежать десятки тисяч українців в Instagram, яких Сергій радує регулярно новим контентом.

На нових кадрах, які Лазановвський опублікував в сторіс Instagram, молодий чоловік позував у ванній кімнаті, знявши футболку. Хлопець розвернувся, демонструючи згоріле Сонце на сонці. Вся шкіра була обмазана ліками, але Сергій намагався не сумувати.

"Зраділи діти сонечку, а сонечко не дуже або теж зраділа. В принципі, я не можу сказати, що капець-капець болить, але є люди, які складно це переносять. А мені подобається", - сказав Сергій.

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