Известный музыкальный критик и судья бывшего украинского проекта "Х-Фактор" Сергей Соседов огорошил известием о своем недуге

Состояние 52-летней знаменитости ухудшилось. Соседов пожаловался на плохое самочувствие изданию IReactor. У него серьезные проблемы с дыханием.

По словам Соседова, самым удручающим моментом является то, что медики не могут ему помочь справиться с болезнью. Так, Сергей страдает от сильной аллергии, болезнь сопровождается приступами удушья, и ни одно лекарство ему не помогает.

В прошлый раз обострение пришлось на апрель и май, в этом году недомогание наступило гораздо раньше.

"Кашель, насморк, тяжело дышать, - описал свое состояние критик и добавил, - Неважно себя чувствую. Не хочется даже говорить о состоянии для широкой публики..."

Когда это произошло впервые, Соседов подумал, что простудился, с чем и обратился за помощью к медикам. Только потом он понял, когда буквально задыхался, что это сезонная нетерпимость, которую он окрестил «аллергией на жизнь».

Судья "Х-Фактора" полагает, что его организм плохо переносит цветение березы и ольхи. Облегчить его состояние на какое-то время может один укол, но он опасен и вреден для организма, поэтому Соседов пока не спешит его делать.

До этого критик, который живет вместе с мамой, жаловался на собачй холод, что царит в их квартире в Москве - мол, только усугубляет ситуацию со здоровьем.

"Я звонил в УК (управляющую компанию, - ред.), и мне сказали, что ничего сделать нельзя. У нас сквозит из окон, и нам туда проложили поролон, как в советское время. Сам дом 85-го года, и то, что нам обещают, — туманная перспектива. Это уловка, мне кажется, нас обманывают, и деньги идут не туда", - заявлял Соседов.

Напомним, судья "Х-Фактор" Соседов вызверился на Пугачеву, в выражениях не стеснялся: "Немощь..."

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