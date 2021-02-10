Известный музыкальный критик Сергей Соседов разнес шоу "Голос. Дети" со Светланой Лободой

Сергей Соседов негативно высказался в адрес нового сезона шоу "Голос. Дети", в который снова вернулась в качестве судьи певица Светлана Лобода. Как сообщает портал BLITZ+, критик считает, что во всем виноваты рейтинги, а о талантах сейчас никто не думает, пишет Politeka.net.

В частности, музыкальный критик призвал телезрителей последовать его примеру и не смотреть эфиры этого проекта. Сергей Соседов мотивирует это тем, что подобные шоу являются разрушительными для детской психики и ему жалко участников, которых не оценивают судьи.

"Для детской психики конкурсы вредны. Сам их не смотрю — мне жалко детей",- заявил Соседов, а также добавил, что талантливые дети сейчас - это настоящее "мясо" для шоу, которое используют в корыстных целях.

"Дети стали разменной монетой, этаким мясом для шоу. Их используют ради рейтингов. Здесь речи не идет о том, чтобы найти талант. Все для бизнеса, для денег",- уверен Сергей Соседов.

Напомним, что наставниками в очередном сезоне шоу "Голос. Дети" в России стали певцы Егор Крид, Баста и Светлана Лобода, которая недавно заявила о своем возвращении в шоу, чем вызвала много волнения среди своих поклонников.

В своем Instagram она опубликовала снимок с сообщением о том, что не устояла перед настойчивыми просьбами родителей и детей и теперь снова появится в кресле наставника после длительного перерыва. Лобода намерена отдать самым талантливым детям страны всю свою энергию и запустить их мир музыки, словно маленькие ракеты.

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