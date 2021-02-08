Популярная украинская артистка Светлана Лобода, которая уехала жить в РФ, поделилась стильным кадром с новым образом
Светлана является популярной исполнительницей, образы которой постоянно интригуют сеть и привлекают к себе внимание. Так как Светлана активно занимается спортом, она может просто подчеркнуть стройную фигуру любым удобный ей способом.
Как видно на фото, в этот раз длинноногая звезда в черном лаконичном образе восхитила нежностью и красотой на фоне невероятного природного пейзажа. За спиной Светланы можно заметить сказочный образ, из-за чего поклонники предположили, что певица отправилась в Швейцарию.
«Окно в параллельную реальность 😉», - написала Светлана под новым кадром.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Здание школы полыхает в Харькове, кадры ЧП: все началось ночью
"За несколько дней до дня рождения": остановилось сердце гениальной актрисы, болезнь оказалась сильнее
"Детки уже спали": трагедия случилась в детсаде под Полтавой, первые подробности
"До последнего принимал пациентов": внезапно не стало украинского врача, который пол жизни спасал детей
Вот как реагируют фанаты:
«Очень вас люблю😍; Светикус-конфетикус🔥❤️; Швейцария?; Ваши новые фотографии- это как произведение искусства, цепляет так, что просто невозможно оторвать взгляд..🤍; Офигенная 🤤😍❤️; Ну какая же Вы красивая!; My Heart 🖤; Красота 😇; Красотка😍❤️; Very Beautiful! 😻; Как всегда красавица👍; Элегантная); Светлана Сергеевна, вы затмеваете любые виды; Бомбезный фон😍; Слишком красива ❤».
Также мама двух дочек подает идеальный пример – звезда не только ведет активный образ жизни, но еще и много занимается спортом, чтобы блистать тонкой талией и длинными ногами.
Недавно звезда приняла участие в чувственной фотосессии, для которой сбросила платье и осталась в одном черном белье. Лаконичность ее образа не только идеально подчеркнула формы звезды, но и показала артистку в новом свете.
Напомним, что Лобода в белоснежном платье показала, как готовится с дочками встретить Новый год: "Завеяло теплом...".
Как сообщала Politeka, Лобода в черном платье и с новой прической взбудоражила сменой стиля: "Это закос под Джей Ло!".
Также Politeka писала, что кучерявая Лобода сверкнула упругостями в мини-топе, засмущав самых стойких: «Прям Шакира!»