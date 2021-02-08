Популярная украинская артистка Светлана Лобода, которая уехала жить в РФ, поделилась стильным кадром с новым образом

Светлана является популярной исполнительницей, образы которой постоянно интригуют сеть и привлекают к себе внимание. Так как Светлана активно занимается спортом, она может просто подчеркнуть стройную фигуру любым удобный ей способом.

Как видно на фото, в этот раз длинноногая звезда в черном лаконичном образе восхитила нежностью и красотой на фоне невероятного природного пейзажа. За спиной Светланы можно заметить сказочный образ, из-за чего поклонники предположили, что певица отправилась в Швейцарию.

«Окно в параллельную реальность 😉», - написала Светлана под новым кадром.

Вот как реагируют фанаты:

«Очень вас люблю😍; Светикус-конфетикус🔥❤️; Швейцария?; Ваши новые фотографии- это как произведение искусства, цепляет так, что просто невозможно оторвать взгляд..🤍; Офигенная 🤤😍❤️; Ну какая же Вы красивая!; My Heart 🖤; Красота 😇; Красотка😍❤️; Very Beautiful! 😻; Как всегда красавица👍; Элегантная); Светлана Сергеевна, вы затмеваете любые виды; Бомбезный фон😍; Слишком красива ❤».

Также мама двух дочек подает идеальный пример – звезда не только ведет активный образ жизни, но еще и много занимается спортом, чтобы блистать тонкой талией и длинными ногами.

Недавно звезда приняла участие в чувственной фотосессии, для которой сбросила платье и осталась в одном черном белье. Лаконичность ее образа не только идеально подчеркнула формы звезды, но и показала артистку в новом свете.

Напомним, что Лобода в белоснежном платье показала, как готовится с дочками встретить Новый год: "Завеяло теплом...".

Как сообщала Politeka, Лобода в черном платье и с новой прической взбудоражила сменой стиля: "Это закос под Джей Ло!".

Также Politeka писала, что кучерявая Лобода сверкнула упругостями в мини-топе, засмущав самых стойких: «Прям Шакира!»