Музыкальный критик и судья шоу "Х-Фактор" Сергей Соседов высказался о пении Аллы Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов может себе позволить высказаться о ком угодно, и даже в нелестном свете. В этот раз во время беседы с Еленой Хангой на ее YouTube-шоу он заявил, что 71-летняя Алла Борисовна Пугачева уже исчерпала свой ресурс и является главным разочарованием в жизни Соседова, пишет Politeka.net.

По словам Сергея Соседова каждый артист должен уметь вовремя уходить со сцены, и это же касается Аллы Пугачевой, поскольку когда-то великая артистка сейчас уже не может петь так, как раньше.

"Здесь важно артисту вовремя уйти со сцены и не напоминать о себе какой-то пустой, совершенно ненужной программой со слабыми песнями, с примитивными текстами. Где уже нет никакой судьбы, никакой темы. Ну это все смешно",- комментирует Соседов.

Также музыкальный критик высказался по поводу нового и сильного репертуара для Аллы Борисовны, который бы она сейчас могла использовать, чтобы держаться на том же уровне. По мнению Сергея Соседова, у Примадонны уже нет того огня, который она излучала, и попросту "нечем петь".

"Она может быть и хотела что-то, но уже нет тех возможностей вокальных, нет потенции, понимаете. Просто выходить и что-то напевать... Она так тоже много пела... У нее много, где она разговаривает. Но это не то, от нее все-таки ждут не разговора, а пения. А петь ей сейчас уже нечем, нечем петь, понимаете... Ресурс иссяк... Там издаются только хрипы и натуга, и, главное, нет той энергии, которая исходит, исходила раньше от Пугачевой",- подчеркнул Сергей Соседов и добавил, что великая артистка во время своих концертов создает впечатление слабости.

"Ощущение, что она распространяет какую-то немощь, понимаете. Кажется, что она сейчас упадет, вот просто сложиться и упадет вот так. И это ужасное состояние",- заключил музыкальный критик.

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