Певица Светлана Лобода умилила новыми кадрами с двухлетней дочкой Тильдой

Звезда души не чает в своих детях и частенько показывает их в соцсети. Однако лицо Тильды крупным планом артистка еще ни разу не "светила".

Как передает Politeka.net, на этот раз 38-летняя артистка опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, в которых показала малышку за любопытным занятием.

Так, мама застала девочку врасплох рядом со своими вещами.

Подросшая Тильда с милым хвостиком была в полосатых штанишках и футболочке с "арбузным" принтом. Она стояла к артистке спиной и копошилась на столе.

"Куда полезла, попка? Ты что там нюхаешь, мои духи?", - Светлана поймала дочь с поличным.

"Не, не нюхаю", - тут же ответила Тильда, не выпуская из рук мамины флакончики.



"А что делаешь?", - мягко спросила тогда Лобода.

"Смотрю, как они будут закрываться!", - заявила девочка.

До этого Светлана рассказывала, что после напряженных трехдневных съемок "Голос.Дети", рада оказаться дома и провести время со своими дочерьми. В частности, певица показала, как они все трое умилялись ее букетами. И мама, и девочки склонились над ведрами с розами, вдыхая их аромат.

При этом халат артистки на одном из фото предательски распахнулся - за такой вид перед наследницами Светлану пожурили в комментариях.

"Ну а при детях зачем то уже оголяться? И так на сцене видим все время голую", - отреагировал один из пользователей.

Напомним, горячая Лобода сверкнула экстра-декольте, вскружив голову самым стойким: «Хочется бум- бум…».

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