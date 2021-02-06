Певица Светлана Лобода, активно скрывает личную жизнь и редко показывает своих дочерей, однако сейчас сделала исключение

Так, поп-певица опубликовала в своем микроблоге в Instagram неожиданные фотографии, на которых позировала вместе со своими дочерями 9-летней Евангелиной и 2-летней Тильдой, передает Politeka.net

«Уставшая, но счастливая, после трёх съёмочных дней «Голос.Дети», наконец, оказалась дома, чтобы обнять любимых девчонок и почувствовать твою ❤️🐺», - рассказала артистка.

В первом кадре можно увидеть Лободу в домашнем халате и ее дочек, которые нюхают букеты цветов, стоящие на полу. При этом лиц ни самой артистки, ни ее дочек не видны.

На втором - Светлана слегка скинула халат, оголив свое стройное тело. На этом фото видно лицо старшей дочери и певицы.

Поклонники не остались равнодушными и одарили певицу и ее семью восхищенными комментариями. Однако без критики не обошлось, некоторые посчитали лишним оголяться при детях.

"Любимейшие малышата 🥺🥰 наслаждайтесь заслуженным отдыхом❤️", "Как подросла малышка🙏🌷", " Прекрасный кадр)", "Такое атмосферное фото", "Ну а при детях зачем то уже оголяться? И так на сцене видим все время голую" - пишут в сети.

Отметим, что Светлана Лобода скрывает, кто отец ее младшей дочери. В сети активно муссируют слухи о том, что Тильда — дочь лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, с которым у Лободы был роман. В пользу этих слухов говорит факт, что музыкант приехал на выписку и довез экс-возлюбленную до дома. Правда, в интервью знаменитости старательно избегают этой темы — Тилль просто игнорирует все вопросы, а Светлана говорит, что у нее контракт.

Напомним, горячая Лобода сверкнула экстра-декольте, вскружив голову самым стойким: «Хочется бум- бум…».

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