Известная певица Светлана Лобода, которая стала тренером российского шоу "Голос. Дети", пофлиртовала с известным музыкантом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала анонс выпуска шоу, в котором произошла довольно пикантная ситуация. В новом «Голосе» Светлана сидит посередине, а с двух сторон ее окружают известные мужчины – рэпер Баста и певец Егор Крид.

Судя по всему, во время съемок шоу мужчины попытались спорить с Лободой или перебивать ее. Светлана решила сразу же расставить все точки.

«Когда женщина говорит, что нужно делать?», - спросила властная Лобода.

Ее коллеги-мужчины запереживали и пообещали так больше не делать. Далее в анонсе показали фрагмент, где Лобода очень мило флиртует с Бастой (Василием Вакуленко).

«Василий, вы для меня открылись в этом проекте. Вообще, вы мне так нравитесь. Невероятно обаятельный человек», - ласково сказала Лобода и заулыбалась.

Стоит отметить, что для съемок артистка выбрала весьма яркий наряд. Красотка надела черный комбинезон с очень глубоким декольте. Девушка посветила своими красотами перед известными артистами, которые стали ее коллегами в 8 сезоне шоу.

Напомним, что Лобода подогрела фантазии неприличным декольте, жаркие кадры: "Конфетка".

Как сообщала Politeka, Лобода в распахнутом халате поразила кадрами с подросшими дочками: "Ну а при детях зачем уже оголяться?".

Также Politeka писала, что Лобода в платье с бесстыдным разрезом свела с ума образом роковой дамы: "Своей красотой затмила всех".