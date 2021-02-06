Співачка Світлана Лобода, активно приховує особисте життя і рідко показує своїх дочок, проте зараз зробила виняток

Так, поп-співачка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram несподівані фотографії, на яких позувала разом зі своїми дочками 9-річною Євангеліною і 2-річною Тільдою, передає Politeka.net

"Втомлена, але щаслива, після трьох знімальних днів" Голос.Діти", нарешті, опинилася вдома, щоб обійняти улюблених дівчат і відчути твою❤️🐺», - розповіла артистка.

У першому кадрі можна побачити Лободу в домашньому халаті і її дочок, які нюхають Букети квітів, що стоять на підлозі. При цьому осіб ні самої артистки, ні її дочок не видно.

На другому-Світлана злегка скинула халат, оголивши своє струнке тіло. На цьому фото видно обличчя старшої дочки і співачки.

Шанувальники не залишилися байдужими і обдарували співачку і її сім'ю захопленими коментарями. Однак без критики не обійшлося, деякі вважали зайвим оголюватися при дітях.

"Найулюбленіші малишата наслаждайтесь Насолоджуйтесь заслуженим відпочинком❤️", "як підросла Малятко 🙏 🌷 ", " Прекрасний кадр)", "таке атмосферне фото", " Ну а при дітях навіщо то вже оголятися? І так на сцені бачимо весь час голу" - пишуть в мережі.

Відзначимо, що Світлана Лобода приховує, хто батько її молодшої дочки. У мережі активно мусують чутки про те, що Тільда — дочка лідера німецької групи Rammstein Тілля Ліндеманна, з яким у Лободи був роман. На користь цих чуток говорить факт, що музикант приїхав на виписку і довіз екс-кохану до будинку. Правда, в інтерв'ю знаменитості старанно уникають цієї теми-Тілль просто ігнорує всі питання, а Світлана каже, що у неї контракт.

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