Популярна українська співачка Світлана Лобода вразила виглядом у фатальній червоній сукні
Як повідомляє Politeka.net, зірка показала новий образ на своїй сторінці в Instagram.
Так, Лобода опублікувала фото, на якому вона стоїть на сцені перед мікрофоном. На ній розкішне вбрання, яке тут же привертає до себе увагу. Стилісти вибрали для співачки червону сукню з відкритими плечима і грудьми, а також з асиметричною спідницею, яка з одного боку майже повністю оголює ногу зірки.
На додаток до сукні йдуть високі червоні рукавички. Волосся співачки завиті в дрібні локони і укладені в пухнасту копицю. Завершують Зоряний образ стильні окуляри.
У підписі до фото співачка розповіла, що готує з кимось спільний номер на російській передачі " Голос.Діти».
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"Ми готуємо для вас самий незвичайний Фіт на" Голос.Діти». Як думаєте, хто зі мною?", - написала Лобода.
Її шанувальники тут же відреагували на фото.
"Ваау круто!", "Чекаю як ніхто", "чекаємо від вас вибуховий номер", "Свєта а у вас ця зачіска тепер на рік?", "як завжди приголомшливо виглядаєте", "ну ось як тут можна помітити когось, крім Вас. від вас очей не відірвати. Ви ж своєю красою затьмарили всіх", - пишуть люди.
Нагадаємо, гаряча Лобода блиснула Екстра-декольте, закрутивши голову найстійкішим: «Хочеться бум - бум...».
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