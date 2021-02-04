Популярна українська співачка Світлана Лобода вразила виглядом у фатальній червоній сукні

Як повідомляє Politeka.net, зірка показала новий образ на своїй сторінці в Instagram.

Так, Лобода опублікувала фото, на якому вона стоїть на сцені перед мікрофоном. На ній розкішне вбрання, яке тут же привертає до себе увагу. Стилісти вибрали для співачки червону сукню з відкритими плечима і грудьми, а також з асиметричною спідницею, яка з одного боку майже повністю оголює ногу зірки.

На додаток до сукні йдуть високі червоні рукавички. Волосся співачки завиті в дрібні локони і укладені в пухнасту копицю. Завершують Зоряний образ стильні окуляри.

У підписі до фото співачка розповіла, що готує з кимось спільний номер на російській передачі " Голос.Діти».

"Ми готуємо для вас самий незвичайний Фіт на" Голос.Діти». Як думаєте, хто зі мною?", - написала Лобода.

Її шанувальники тут же відреагували на фото.

"Ваау круто!", "Чекаю як ніхто", "чекаємо від вас вибуховий номер", "Свєта а у вас ця зачіска тепер на рік?", "як завжди приголомшливо виглядаєте", "ну ось як тут можна помітити когось, крім Вас. від вас очей не відірвати. Ви ж своєю красою затьмарили всіх", - пишуть люди.

Нагадаємо, гаряча Лобода блиснула Екстра-декольте, закрутивши голову найстійкішим: «Хочеться бум - бум...».

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