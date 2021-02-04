Популярная украинская певица Светлана Лобода впечатлила видом в роковом красном платье
Как сообщает Politeka.net, звезда показала новый образ на своей странице в Инстаграм.
Так, Лобода опубликовала фото, на котором она стоит на сцене перед микрофоном. На ней роскошный наряд, который тут же привлекает к себе внимание. Стилисты выбрали для певицы красное платье с открытыми плечами и грудью, а также с ассиметричной юбкой, которая с одной стороны почти полностью оголяет ногу звезды.
В дополнение к платью идут высокие красные перчатки. Волосы певицы завиты в мелкие локоны и уложены в пушистую копну. Завершают звездный образ стильные очки.
В подписи к фото певица рассказала, что готовит с кем-то совместный номер на российской передаче «Голос.Дети».
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«Мы готовим для вас самый необычный фит на «Голос.Дети». Как думаете, кто со мной?», - написала Лобода.
Ее поклонники тут же отреагировали на фото.
«Ваау круто!», «Жду как никто», «Ждём от вас взрывной номер», «Света а у вас эта прическа теперь на год?», «как всегда потрясающе выглядите», «ну вот как тут можно заметить кого-то, кроме Вас. от Вас глаз не оторвать. Вы же своей красотой затмили всех», - пишут люди.
Напомним, горячая Лобода сверкнула экстра-декольте, вскружив голову самым стойким: «Хочется бум- бум…».
Как сообщала Politeka, Лобода подогрела фантазии неприличным декольте, жаркие кадры: "Конфетка".
Также Politeka писала, что Лобода отбросила стыд и показала жаркие развлечения со звездными красавчиками: "Какой симпатюля...".