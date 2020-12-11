Музыкальный критик и экс-судья "Х-фактор" Сергей Соседов после скандала с Пугачевой и Ротару рассказал, как скромно живет с матерью

Об этом информирует 5 канал.

По его словам, он очень скромно живет благодаря "советской закалке".

Однако, как уверяет скандальный экс-судья шоу "Х-фактор", он бы не отказался от роскошной квартиры в Москве, если бы "она ему упала с неба бесплатно".

«Мы живем с мамой в скромной квартире в 57 метров, милая такая квартира типовая, не в элитном доме, а в самом обычном», - продолжил Сергей Соседов в общении с журналистами.

Более того, Сергей Соседов признался, что они с мамой тратят очень скромную сумму на продукты — 15-17 тысяч рублей (5700-6500 гривен), а в целом критику хватало бы на нормальную жизнь около 40 тысяч рублей (15 тысяч гривен).

"Кто-то хочет на вертолетах летать, кто-то хочет золотые унитазы себе ставить, ну тут идет уже дурь, а дурь у каждого своя. Кто-то хочет жить в хоромах в 300 метров, кто-то в доме на гектаре земли, кто-то хочет на десяти гектарах жить — это уж кто дурнее, у кого абсурднее идеи. Абсурд может быть разнообразный", - подчеркнул музыкальный критик и добавил, что он ездит на отдых всего два раза в год.

Ранее мы рассказывали, что Сергей Соседов обрушился с критикой на Аллу Пугачеву и Софию Ротару.

По мнению Соседова, 71-летняя Пугачева давно растеряла свои таланты, от былого голоса не осталось и следа. Соседов намекнул на то, что его раздражает не только самомнение певицы, но и не подходящий ее возрасту внешний вид.

С аналогичными претензиями он разразился в адрес и Ротару, назвав ее возвращение на сцену "творческим доживанием".

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