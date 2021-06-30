Молодий виконавець Сергій Лазановський поділився незвичайним відфотошопленим кадром у соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, молодий виконавець Сергій Лазановський, який став переможцем в останньому сезоні "Голосу країни", поділився з фанатами в Instagram кумедним кадром, на якому його можна побачити в незвичайному образі і вигляді.

Схоже, Сергій скористався послугами професійних фотошоперів і зробив собі артретуш фотографії. Як видно, на знімку він виглядає, як ніби намальований, так що його навіть може бути складно впізнати. Тут на ньому стильна картата сорочка, а на голові цікава Косинка.

У підписі публікації Лазановський написав: "Спасибі за вашу роботу. Вашу думку залишайте в коментарях". Користувачі тут же почали коментувати знімок: "Це просто шикарно", "Ти чудова людина", "Дуже класно вийшло", "Красивий", "Супер", "Дуже красиво", "Шикарний мачо", "Ти найкращий", "Круто".

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