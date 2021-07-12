Известный украинский певец Сергей Лазановский, победитель "Голосу країни", показал, как его встречали фанаты
Молодой артист продолжает заниматься творчеством, активно гастролируя, пишет Politeka.net. О своих успехах Лазановский рассказывает в Инстаграм, в котором сейчас у него 24,9 тысячи подписчиков.
В одном из новых постов певец показал, как его встречали фанаты. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
На кадрах победитель известного шоу вышел к поклонникам, и даже взял на руки ребенка.
"с.Долгое ❤️
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Спасибо за такой теплый и энергетически наполненный прием❤️
Обнял вас 🥰
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P.S. Фото после концерта делаю со всеми 😉", - написал Лазановский.
За четыре часа публикация собрала более 1,5 тысячи лайков и много комментариев.
"❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍", "😍😍😍😍😍", "🥰😍😍😍", "Наш самый родной ❤️", "А когда будет Ивано-Франковск хочется на ваш концерт снова", - написали пользователи сети.
Отметим, Сергей Лазановский победил в 11-ом сезоне шоу «Голос країни» в составе команды Нади Дорофеевой. Артист выиграл квартиру в одном из киевских ЖК и право выступить на фестивале Atlas Weekend.
Примечательно, что любовь к музыке Сергею привила мама, которая пела всегда и везде.
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