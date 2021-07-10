Сергей Лазановский, победивший в 11 сезоне "Голосу країни", всколыхнул Сеть забавными кадрами

Как известно, 26-летний начинающий певец стал узнаваемым после победы в шоу "Голос країни". Молодой человек, родом из Ивано-Франковской области, достиг успеха, будучи в команде тренера-дебютанта Нади Дорофеевой. Сейчас он активно продвигает свой музыкальный бренд RIDNYI, дает концерты и участвует в различных меропритиях, на которые собираются сливки украинского шоубиза.

В своем новом посте в TikTok Лазановский поделился забавным моментом, произошедшим во время прямого эфира с блогершей "mirayagodka", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, во время эфира одна из участниц беседы нелестно отозвалась об украинцах.

"Я из Донецка, но меня конкретно бесят украинцы. Под каждым постом в тему и не в тему они пишут "слава Украине", - сказала девушка, как остальные собеседники, включая Лазановского, не сговариваясь, хором воскликнули, - "Героям слава".

"Дуэт с mirayagodka покажем сколько нас? 🥰 Крошка забыла, что Донецк - это Украина💙💛 #Украина #славаукраине #героямслава", - подписал кадры победитель "Голосу".

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