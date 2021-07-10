Сергей Лазановский, победивший в 11 сезоне "Голосу країни", всколыхнул Сеть забавными кадрами
Как известно, 26-летний начинающий певец стал узнаваемым после победы в шоу "Голос країни". Молодой человек, родом из Ивано-Франковской области, достиг успеха, будучи в команде тренера-дебютанта Нади Дорофеевой. Сейчас он активно продвигает свой музыкальный бренд RIDNYI, дает концерты и участвует в различных меропритиях, на которые собираются сливки украинского шоубиза.
В своем новом посте в TikTok Лазановский поделился забавным моментом, произошедшим во время прямого эфира с блогершей "mirayagodka", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Так, во время эфира одна из участниц беседы нелестно отозвалась об украинцах.
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"Я из Донецка, но меня конкретно бесят украинцы. Под каждым постом в тему и не в тему они пишут "слава Украине", - сказала девушка, как остальные собеседники, включая Лазановского, не сговариваясь, хором воскликнули, - "Героям слава".
"Дуэт с mirayagodka покажем сколько нас? 🥰 Крошка забыла, что Донецк - это Украина💙💛 #Украина #славаукраине #героямслава", - подписал кадры победитель "Голосу".
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