Новый выпуск проекта «МастерШеф. CELEBRITY» вызвал неоднозначную реакцию украинцев
Шоу показали на телеэкранах в субботу, 10 июля, передает Politeka.net.
В кулинарной битве сошлись украинские звездные супружеские пары. Актриса Ольга Сумская со Снежаной Бабкиной и Тоней Матвиенко в команде красных соревноваться против своих мужей – Виталия Борисюка, Сергея Бабкина и Арсена Мирзояна в команде синих.
Отметим, новый выпуск собрал немало позитивных отзывов зрителей. Ольга Сумская даже так впечатлила своими кулинарными талантами, что зрителей захотели увидеть ее в отдельно кулинарном шоу. Правда, стоит отметить, что актриса уже учит украинцев готовить в одном проекте.
Восхитили супруги-певцы и Тоня Матвиенко с Арсеном Мирзояном.
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«Очень понравилось. Сумская – огонь. СТБ, срочно кулинарное шоу с Сумской», «Уважаю таких людей! Не зазвездились!», «Самая спокойная, самая прекрасная пара - Матвиенко и ее муж», «Оу!», - пишут в Сети.
А вот судью проекта Эктора Хименес-Браво придирчивые зрители раскритиковали из-за внешнего вида.
«Что с лицом Эктора? Пластическая хирургия? Он на себя не похож», «В лоб укольчиков наколол», «А может пчела на переносицу приземлилась», - пишут в комментариях к видео выпуска.
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