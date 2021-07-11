Новый выпуск проекта «МастерШеф. CELEBRITY» вызвал неоднозначную реакцию украинцев

Шоу показали на телеэкранах в субботу, 10 июля, передает Politeka.net.

В кулинарной битве сошлись украинские звездные супружеские пары. Актриса Ольга Сумская со Снежаной Бабкиной и Тоней Матвиенко в команде красных соревноваться против своих мужей – Виталия Борисюка, Сергея Бабкина и Арсена Мирзояна в команде синих.

Отметим, новый выпуск собрал немало позитивных отзывов зрителей. Ольга Сумская даже так впечатлила своими кулинарными талантами, что зрителей захотели увидеть ее в отдельно кулинарном шоу. Правда, стоит отметить, что актриса уже учит украинцев готовить в одном проекте.

Восхитили супруги-певцы и Тоня Матвиенко с Арсеном Мирзояном.

«Очень понравилось. Сумская – огонь. СТБ, срочно кулинарное шоу с Сумской», «Уважаю таких людей! Не зазвездились!», «Самая спокойная, самая прекрасная пара - Матвиенко и ее муж», «Оу!», - пишут в Сети.

А вот судью проекта Эктора Хименес-Браво придирчивые зрители раскритиковали из-за внешнего вида.

«Что с лицом Эктора? Пластическая хирургия? Он на себя не похож», «В лоб укольчиков наколол», «А может пчела на переносицу приземлилась», - пишут в комментариях к видео выпуска.

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