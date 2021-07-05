Голливудская звезда Анджелина Джоли, неоднократно возглавлявшая списки самых красивых женщин планеты, обескуражила новым образом
46-летняя актриса, как известно, не имеет своего аккаунта в Инстаграм, зато ее многомиллионная армия фанатов создала сразу несколько страничек, где выкладывает яркие кадры. В одном из таких микроблогов поделились снимком, на котором Анджелина предстала в чарующем образе, передает Politeka.net.
Джоли предстала в кремовом платье строгого кроя, с черным кожаным поясом на талии, подчеркнувшим ее стройность. Актриса отвела руки назад, уложила волосы на одно плечо и встала в полборота. Анджелина обезоружила ангельской улыбкой. Яркий макияж со смоки-глазами и красной помадой на губах придал пикантности.
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Примечательно, что кроме комплиментов, некоторых напугала слишком "изящная" статура звезды. Мать шестерых детей неохотно говорит о своем похудении и не обсуждает со СМИ цифры на весах, но однажды она заявила, что живет в гармонии со своим телом и не сидит на диетах, а ее фигура — результат интуитивного питания и плотного графика.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Ливни с градом обрушатся на Украину, срочное предупреждение ГСЧС: какие регионы в зоне риска
Потап показал своего любимого сына, очень похожего на Горовую: "Малой классный"
Внезапно оборвалась жизнь известного украинца, первые подробности: был еще совсем молодым
Тина Кароль в наряде за почти 16 тысяч засветила интерьер своего особняка: "Господи Боженьки"
"Ласточка❤️"; "Красотка"; "Бедняжка, совсем исхудала 😢"; "Огонь 🔥", - пишут пользователи под постом.
Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.
Также Politeka писала, что Анджелина Джоли оказалась в центре роя пчел, кадры впечатляют.