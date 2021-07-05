Голливудская звезда Анджелина Джоли, неоднократно возглавлявшая списки самых красивых женщин планеты, обескуражила новым образом

46-летняя актриса, как известно, не имеет своего аккаунта в Инстаграм, зато ее многомиллионная армия фанатов создала сразу несколько страничек, где выкладывает яркие кадры. В одном из таких микроблогов поделились снимком, на котором Анджелина предстала в чарующем образе, передает Politeka.net.

Джоли предстала в кремовом платье строгого кроя, с черным кожаным поясом на талии, подчеркнувшим ее стройность. Актриса отвела руки назад, уложила волосы на одно плечо и встала в полборота. Анджелина обезоружила ангельской улыбкой. Яркий макияж со смоки-глазами и красной помадой на губах придал пикантности.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Примечательно, что кроме комплиментов, некоторых напугала слишком "изящная" статура звезды. Мать шестерых детей неохотно говорит о своем похудении и не обсуждает со СМИ цифры на весах, но однажды она заявила, что живет в гармонии со своим телом и не сидит на диетах, а ее фигура — результат интуитивного питания и плотного графика.

"Ласточка❤️"; "Красотка"; "Бедняжка, совсем исхудала 😢"; "Огонь 🔥", - пишут пользователи под постом.

Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.

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