Голливудская актриса Анджелина Джоли всегда была примером изящности и красоты для многих женщин

Анджелина Джоли уже очень давно считается одной из самых обсуждаемых звезд на планете. Даже несмотря на то, что артистка даже не ведет собственный Инстаграм и не показывается на публике так часто, как раньше, она остается весьма популярной.

Внешний вид актрисы всегда волновал фанатов. Даже сейчас они публикуют на фан-аккаунтах различные кадры со звездой, чтобы восхититься ее сияющим видом в любом возрасте. Как можно заметить, Анджелина занялась уходом за кожей с раннего возраста.

Актриса свела использование декоративной косметики до минимума даже на фотосессиях, поэтому ее вид всегда максимально естественный и простой. Джоли всегда следует распорядку по уходу за кожей и отказывается делать уколы красоты, подмечая, что может стареть естественно и не боится этого.

Тем не менее, звезда очень заботится о коже, постоянно использует антиоксидантный солнцезащитный крем и специальные средства для чистки лица. С нежелательной пигментацией Джоли борется с помощью фотоомоложения, о чем не раз говорил ее косметолог.

Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.

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