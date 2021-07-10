Российский шоумен, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин показал прелести жизни за городом

Как передает Politeka.net, Галкин и Пугачева уже долго время живут в замке, построенном в деревне Грязь. Строительство дома началось в 2011 году и продолжалось семь лет. Теперь семейная пара наслаждается постоянным пребыванием на природе.

Максим Галкин часто делится с поклонниками моментами настоящего удовольствия. Он любит заниматься садоводством и гулять по территории замка, наслаждаясь природой.

«Прелесть! Я не про себя, я про погоду. Короче, всем привет большой. Хорошо, деревня», - отметил счастливый артист.

Позже он решил продемонстрировать поклонникам свой урожай. Галкин снял помидоры, которые поспели на его личном огороде.

«Так, мы идем срывать помидор. Как ты думаешь, его уже можно рвать, Гарри? Вот это помидорище у нас!», - обратился артист к сыну, который увязался с ним на огород.

Напомним, что Максим Галкин показал оригинальное увлечение Аллы Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто".

Как сообщала Politeka, Максим Галкин сообщил о трагической потере, София Ротару не сдержала эмоций: «Трудно подобрать слова…».

Также Politeka писала, что Галкин показал, как отжигал с Басковым на вечеринке в честь дня рождения: «А Киркоров где?».