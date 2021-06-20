Галкін показав незвичайне захоплення 72-річної Пугачової і їх доньки Лізи: "Геніально і просто"

Максим Галкін вирішив час приділити родині і провести з ними пам'ятні вихідні
Як повідомляє Politeka.net, незважаючи на 27-річну різницю у віці, Алла Пугачова і Максим Галкін демонструють ідилію у відносинах. Останнім часом вони не часто з'являються на світських заходах.
Артисти все частіше вважають за краще проводити час в сім'ї, влаштовуючи спільні прогулянки в селі Грязь, де розташовується їх розкішний особняк. Новими кадрами з їх спільного відпочинку Максим Галкін поділився в Instagram.
На зворушливих кадрах Максим показав, як Алла разом зі своєю донькою прикрашають камені. Дівчинка розповіла, що її брат-близнюк Гаррі був тим, хто відшліфував камені для неї.
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До того ж дівчинка з мамою показали результати своєї праці - вони поєднали порцелянові статуетки з камінням, які перед цим прикрасили яскравими фарбами.
Батько сімейства не стримує емоцій і постійно нахвалить своїх улюблених жінок: "Які ви молодці! Клас, ну круто ж".
Підписники викупали телеведучого в ласкавих і теплих словах в коментарях. Багато з них відзначили, що зіркові батьки просто диво, адже знаходять час у своєму щільному графіку, щоб побути з дітьми: "як же це мило", "які молодці батьки - дійсно займаються вихованням дітей", "Такое тепле відео!", "Геніально та просто. Заворожує розмова батьків і дітей", "які у Вас дітки чудові".
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