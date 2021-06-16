Легендарная российская певица Алла Пугачева появилась вместе с мужем Максимом Галкиным

Как пишет Politeka.net, 72-летняя Алла Пугачева продолжает радовать публику, несмотря на солидный возраст. Еще в 2011 году звезда вышла замуж за Максима Галкина, а сейчас пара воспитывает детишек - Елизавету и Гарри. Не забывают Максим и Алла о социальных сетях, в которых делятся кадрами из обычной жизни.

На новом селфи, которое опубликовал Галкин, парочка сидела в автомобиле. Алла улыбалась, пока Максим делал фото.

Фанаты поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:

"Пугачева моложе Галкина выглядит", "Никаких скандалов на показуху, столько лет вместе, замечательные, воспитанные детки, всегда приятно смотреть", "Макс, ты большой молодец, настоящий мужчина, посадил дерево, построил дом и сделал детей. Береги Аллу", "Ого.Алла Борисовна выглядит моложе Галкина", "Прелесть. Дай бог здоровья и счастья всей вашей семье".

Сообщалось, что примадонна Алла Пугачева удивила внешним видом на новом фото с маленькой дочкой.

На фотографии Алла Борисовна позирует сидя на стульчике и держа на руках маленькую Лизу. Перед камерой артистка появилась в простом черном платье с белоснежным воротником. Ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

Напомним, 72-летняя Пугачева показала себя в платье-мини и пожалела

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