Российская артистка Кристина Орбакайте поразила поклонников видом на детском фото

Как сообщает Politeka.net, известная российская певица и актриса, дочь Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте недавно отметила свой юбилей – ей исполнилось 50 лет. Однако, несмотря на возраст звезда выглядит просто потрясающе. А недавно на фан-странице в Instagram, посвященной артистке, опубликовали милое архивное фото, на котором будущую звезду можно увидеть в детстве.

На старой фотографии совсем юная Кристина запечатлена, сидя на ступеньках у сцены на улице, похоже, снимок был сделан летом. Перед камерой будущая звезда появилась в легком пестром сарафане, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице забавное выражение, в руке она держит стаканчик мороженного.

В подписи к фотографии написали: "Детство". А поклонники тут же принялись активно обсуждать милый архивный снимок звезды: "У нас у всех было такое!", "Платья, мороженое, выгоревший от солнца цвет лица, причёски и т.д. У всех было. И даже запах солнца на нас, кажется, был одинаковый", "Кристиночка маленькая", "Милое фото", "Сарафанчик… прямо слышу его мягкость", "Какая ты красотка, это же просто прелесть", "Клава ваша похожа на папу".

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