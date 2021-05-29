Известная певица Кристина Орбакайте, мать Никиты Преснякова, показала, как развлекается с сыном

Как пишет Politeka.net, Кристина Орбакайте родила Никиту еще в 1991 году. Сейчас сыну 30 лет и он уже успел жениться на молодой московской модели из богатой семьи. Певица решила показать красавца-сына и рассказать о воспитании:

"Мы, женщины, сами рожаем и воспитываем мужчин, будущих мужей, отцов семейства. И плоды нашего воспитания достанутся когда-то какой-то женщине, которая будет счастлива или несчастна из-за того, что мы сумели или не сумели воспитать из мальчика настоящего мужчину", - написала Кристина в Инстаграм.

Также Орбакайте добавила фото, на котором была в платье, а Никита в белой рубашке. Мать с сыном танцевали, взявшись за руки.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень верные и мудрые слова!", "красиво сказано. можно так и про дочек сказать", "Самая умная и самая воспитанная девушка, талант ум и красота в одном лице", "Черно-белые фото,как это круто....думала кадр из кино", "И не скажешь,что мама и сын), нуууу если не знаешь", "Супер, Кристина, какие мудрые слова. Я все больше и больше вами восхищаюсь".

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