Известная певица Кристина Орбакайте, мать Никиты Преснякова, показала, как развлекается с сыном
Как пишет Politeka.net, Кристина Орбакайте родила Никиту еще в 1991 году. Сейчас сыну 30 лет и он уже успел жениться на молодой московской модели из богатой семьи. Певица решила показать красавца-сына и рассказать о воспитании:
"Мы, женщины, сами рожаем и воспитываем мужчин, будущих мужей, отцов семейства. И плоды нашего воспитания достанутся когда-то какой-то женщине, которая будет счастлива или несчастна из-за того, что мы сумели или не сумели воспитать из мальчика настоящего мужчину", - написала Кристина в Инстаграм.
Также Орбакайте добавила фото, на котором была в платье, а Никита в белой рубашке. Мать с сыном танцевали, взявшись за руки.
67-летнего Бориса Моисеева с трудом узнали в объятиях Пугачевой: "Боже, вот что значит инсульт"
Дана Балана засняли в обнимку с эффектной брюнеткой, в Сети раскрыли ее имя: "Она и мизинца Тины не стоит"
Большое горе на Одесчине, утонули дети: кадры и подробности трагедии
"Был врач от Бога": не стало украинского медика, который посвятил жизнь здоровью детей
Тело 23-летнего украинца нашли в реке, детали трагедии: "До этого нашел подозрительную работу"
Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"Очень верные и мудрые слова!", "красиво сказано. можно так и про дочек сказать", "Самая умная и самая воспитанная девушка, талант ум и красота в одном лице", "Черно-белые фото,как это круто....думала кадр из кино", "И не скажешь,что мама и сын), нуууу если не знаешь", "Супер, Кристина, какие мудрые слова. Я все больше и больше вами восхищаюсь".
Напомним, 50-летняя Орбакайте в нелепом наряде померкла на фоне Пугачевой
А еще Politeka писала, что 50-летняя Орбакайте сверкнула декольте рядом с 24-летней невесткой
Также Politeka сообщала, что Киркоров после конфликта нагрянул к Пугачевой и Орбакайте с новой пассией