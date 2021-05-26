Филипп Киркоров и Алла Пугачева стали гостями роскошного празднования 50-летия Кристины Орбакайте

Как известно, экс-супруги, прожившие вместе больше 10 лет, сейчас, по слухам, совсем не общаются и не поздравляют друг друга с праздниками. Не увидеть их на днях рождениях детей друг друга.

50-летие Кристины - первый праздник за долгое время, на котором в одном помещении тесно присутствуют Киркоров и Пугачева.

При этом Король эстрады пришел на юбилей Кристины Орбакайте не сам, а с 33-летней молдавской певицей Натальей Гордиенко, которая представляла Молдову на "Евровидении 2021". Продюсером ее участия в шоу стал Филипп Киркоров.

На юбилее Орбакайте он спел несколько своих хитов и поблагодарил именинницу за шикарный праздник.

«Дорогая, любимая Кристиночка, я вышел, и вся жизнь перед глазами прошла, с детства и по сегодняшний день. Столько всего было, столько всего будет… Юбилей… Я смотрю на тебя и не верю, что эта цифра про тебя. Вообще цифры не про вашу семью. Они к вам не имеют никакого отношения. По-моему, надо пользоваться закодированным методом твоей мамы, и на следующий год ты будешь праздновать 49. От осинки не родятся апельсинки. И судя по тому, как ты выглядишь и как выглядит твоя мама, вы так и живете», — сказал певец.

Его речь о возрасте перебила Пугачева. «Филя, ты тоже хорошо выглядишь», — обнадежила его Пугачева.

Что касается Примадонны, то она в своей поздравительной речи назвала Орбакайте мотивацией всей своей жизни, и рассказала о своей разнице с дочерью.

«Это не просто дочь для меня. Это мотивация всей моей жизни. Это пример для подражания. Я никогда бы не смогла быть такой, как она, и не буду. Я удивляюсь, что в этой вредной атмосфере шоу-бизнеса она осталась чистой, прекрасной, аристократичной, стильной женщиной, которая как ребенок удивляется, что ее обидели, что кто-то опоздал...», — сказала Пугачева.

Напомним, что Киркоров высказал все, что думает о своей фаворитке после поражения на "Евровидении": "Уж я то знаю..."

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